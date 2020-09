ENTREVUE : Un ex-candidat d'OD remercie ceux qui l'ont sauvé d'une surdose de cocaïne

Pierre Hans qu'on a connu avec l'émission Occupation Double en Grèce peut se compter chanceux d'être encore en vie. Le soir du 11 juin dernier, il a fait une surdose après avoir consommé 12 grammes de cocaïne.

Il a eu le réflexe de composer le 911. Deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal, les agents Duong et Marois, ont été rapidement envoyés sur les lieux. Ils ont défoncé la porte de son condo pour secourir l'homme de 34 ans.

"J'étais à la limite, ça n'allait vraiment pas. La policière me disait Pierre-Hans, ça va aller. Juste le fait qu'elle me parle comme si elle me connaissait, ça m'a permis de me calmer, parce j'étais en train de suffoquer, pis ça n'allait vraiment pas".