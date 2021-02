Erreur sur la personne: le SPVM s'excusera en temps et lieu

Plus tôt en journée, le SPVM a brisé le silence une première fois et indiqué être sur une nouvelle piste en confirmant la présence d'une troisième personne sur la scène de crime. Des recherches sont d'ailleurs en cours pour retrouver ce nouveau suspect.

«Le travail a été très bien fait, oui c'est regrettable ce qui se passe actuellement. On va laisser l'enquête se poursuivre et au moment opportun, on fera le nécessaire.» -Sylvain Caron, chef du SPVM

UNE SITUATION INACCEPTABLE AUX YEUX DE VALÉRIE PLANTE

À l'instar de l'opposition à Québec, la mairesse de Montréal réclame elle aussi une enquête «neutre» le plus rapidement possible sur le cafouillage dans le dossier de Mamadi Fara Camara et ce, sans le SPVM et le Directeur des poursuites criminelles de pénales.

Valérie Plante est allée beaucoup plus loin que son chef de police. Elle a clamé haut et fort que Mamadi Fara Camara est un homme « innocent » en conférence de presse, cet après-midi. Valérie Plante s'est d'ailleurs dite désolée pour ce qu'a vécu l'homme de 31 ans et s'inquiète que le «vrai coupable» soit toujours au large.

Québec est ouvert à l'idée d'une enquête indépendante et affirme être en discussion avec la Ville de Montréal.

Les circonstances ayant conduit à la mise en accusation de M. Mamadi Fara Camara doivent être examinées. Nous travaillons avec @MTL_Ville sur la formule la plus optimale tout en respectant l’enquête du @SPVM, qui est toujours en cours. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) February 4, 2021

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, assure pour sa part que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a fait son travail.