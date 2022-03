ESSENCE : les prix des billets d'avion s'envolent

Vous aviez prévu un voyage très bientôt ? Un conseil, réservez à l'avance, car les prix s'envolent en raison de la hausse des cours du pétrole.

Le carburant est le principal poste de dépense des compagnies aériennes. Près de 30% de leurs coûts opérationnels est basé sur les prix de l'essence. Le carburant pour avion qui se vendait 0,50$/le litre l'automne dernier, est monté à 0,80$/le litre à fin de 2021, pour atteindre 1,20$/le litre la semaine dernière.

Selon John Gradek, chargé de cours et coordonnateur du programme aviation de l'Université McGill, si l'augmentation des deux dernières semaines se poursuit, l'impact sera inévitable sur le profit et les opérations des compagnies aériennes.

Certains transporteurs pourraient toutefois réussir à absorber les augmentations de coûts à l'interne. Pour ceux qui ne le feront pas, ils imposeront des surcharges liées au prix du carburant que vous verrez apparaître sur vos billets d'avion, tout comme les taxes et les frais aéroportuaires.

"Si on voit que le prix du pétrole monte à 150$ le baril ou à même peut-être 200 $ le baril, on aura des augmentations assez sévères sur les tarifs, mais reflétées sur la surcharge qui va être applicable à toutes les ventes de billets" -John Gradek

Si ce scénario se concrétise, les surcharges pourraient atteindre 150$ à 200 $ par billet au niveau international et près de 100$ sur les billets domestiques, selon l'expert en aviation.

M. Gradek indique que tout dépendra de la situation financière de chaque compagnie aérienne. Il estime que Air Canada, avec sa liquidité potentielle de 10 milliard$, sera en meilleure position pour absorber les coûts plus élevés du pétrole, contrairement à WestJet qui a 1,5 milliard dans son compte de banque et Air Transat 350 million$.

Les voyageurs ont envie plus que jamais de recommencer à visiter le globe et d'aller se reposer loin de leurs tracas. Avec cette forte demande, il est fort à parier que les transporteurs refileront une partie de la facture du carburant à sa clientèle. Par contre, John Gradek croit que l'introduction des surcharges, il y aura une diminution de la demande.

"Tout le monde est un peu fatigué de rester à la maison, tout le monde veut voyager. La demande pour un voyage en avion est assez forte, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. On parle d'un voyage Montréal-Paris de 600 ou 700$ et si on met une surcharge de 400 $ dû au prix du carburant, la demande va être plus restreinte." -John Gradek