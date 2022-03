ESSENCE: Les transporteurs n'auront d'autre choix que d'augmenter les prix

Il n'y a pas que le prix de l'essence qui pourrait inciter les Québécois(es) à se serrer la ceinture avec la guerre en Ukraine. Les compagnies de transport n'auront d'autres choix que de hausser leurs frais si les cours du pétrole continuent de grimper entraînant une hausse des coûts de plusieurs produits de consommation.

Des clauses contractuelles permettent aux transporteurs de monter leur prix pour compenser la surcharge de carburant, dont les coûts augmentent de façon continue depuis une semaine. Le PDG de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, constate déjà des hausses de facturation de l'ordre de 20% ces derniers mois. S'il est impossible pour lui de prédire avec exactitude ce qui attend les consommateurs, il ne se fait pas d'illusion sur la suite des choses si le statu quo persiste:

« Le prix du carburant et du pétrole est une référence pour l'augmentation de plusieurs choses. Les pneus sont à base de pétrole. Tous les produits plastifiés composant la fabrication de plusieurs pièces qu'on retrouve sur nos camions et autour de nous sont aussi assujettis à ces augmentations-là.»

L'augmentation du coût des transports aura aussi un impact direct sur les entreprises manufacturières du Québec qui «utilisent beaucoup les camions pour transporter leur marchandise, que ce soit à l'importation ou à l'exportation», explique Véronique Proulx, présidente-directrice générale du regroupement Manufacturiers et exportateurs du Québec. Si certaines entreprises seront en mesure d'absorber l'augmentation de coûts, d'autres n'auront d'autre choix que de refiler le prix aux consommateurs.

«L'augmentation du prix de l'essence, ça rajoute une couche sur tout ce qu'on vit depuis deux ans. Est-ce que c'est une question de jours ou de semaines, on va voir, mais c'est très clair qu'il va y avoir un impact sur la compétitivité des manufacturiers et sur les prix au consommateur au bout de la ligne.»

QUELLES HAUSSES POUR 2022?

La facture s'annonce déjà salée pour une foule de produits de consommation, cette année, notamment pour notre panier d'épicerie. L'Université Dalhousie prévoyait une croissance de l'ordre de 5 à 7% ces 12 prochains mois en décembre dernier.

Le prix du blé, qui est produit en abondance en Russie et en Ukraine, a bondi de 55% depuis la semaine avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Le boisseau de blé se vend plus de 13$ US, du jamais vu en 30 ans. D'autres produits de base comme le maïs et l'orge ont également été touchés.

Il faut donc s'attendre à une augmentation du coût du pain, notamment.

«Les produits à base de grains vont être affectés, comme la boulangerie et les pâtes alimentaires. Par la suite, entre 6 et 12 mois, on risque de voir un autre cycle inflationniste qui va affecter les viandes, les oeufs et les produits laitiers.» -Sylvain Charlebois, professeur de l'Université Dalhousie.

L'augmentation pourrait atteindre jusqu'à 7 ou 8%. Même si le Canada fait partie des grands producteurs de blé au monde, les prix sont déterminés par les marchés mondiaux. Les experts prédisent même des pénuries de plusieurs céréales si le conflit perdure en Ukraine.