ESSENCE : Un nouveau record est établi à Montréal

Le prix de l'essence atteint un niveau historique à Montréal avec un litre d'ordinaire à 2.16$. En l'espace d'un an, le prix à la pompe au Québec a bondi de 80 cents.

Le Parti Québécois accuse les pétrolières de s'en mettre plein les poches. Il propose de limiter temporairement le coût à 1.60$ le litre. La différence de prix serait à la charge des producteurs pétroliers.

«Ce n'est pas normal ni acceptable que 85 % de l'augmentation du prix à la pompe aillent directement dans les poches des pétrolières et de leurs raffineries. Les experts s'attendent à ce que le litre d'essence dépasse les 2,20 $ sous peu. Vient un moment où on ne peut plus rester les bras croisés, ça prend un plan d'urgence» a fait savoir le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon dans un communiqué émis dimanche.

En parallèle, la Régie de l'Énergie aurait le mandat de faire une analyse pour établir à moyen et long terme ce que serait le prix raisonnable en fonction des circonstances.