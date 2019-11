ÉTUDE: 4 ados sur 5 ne font pas assez d'exercice

4 adolescents sur 5 à travers le monde ne bougent pas assez, particulièrement les filles, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) auprès de 1,6 million d'élèves.

Cette situation met carrément en péril leur santé physique actuelle et future selon l'organisme. 85 % des filles et 78 % des garçons ne suivent pas la recommandation d'effectuer 60 minutes d'activité physique chaque jour.

La multiplication des écrans pousse de plus en plus les jeunes à rester sédentaires. Les parents sont aussi à blâmer, puisqu'ils ont de moins en moins tendance à laisser leurs jeunes marcher ou prendre leur vélo pour se déplacer. Les adolescents d'aujourd'hui passent également plus de temps devant leurs livres que la génération précédente pour étudier.

Mince consolation, le Canada fait bonne figure comparé à plusieurs autres endroits dans le monde. 71% des 11-17 ans ne faisaient pas leurs 60 minutes d'exercice physique quotidien recommandées en 2016. Cette proportion atteint 93% en Corée du Sud qui occupe la dernière position du classement.

146 pays ont participé à l'étude.