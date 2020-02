ÉTUDE: Encore trop de temps d'écran pour les jeunes au secondaire

40% des jeunes du secondaire (13-17 ans) passent au moins 11 heures par semaine devant un écran selon une nouvelle étude du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO). Un tel comportement peut nuire au développement du langage en plus de causer la myopie, l'anxiété et la dépression.

L'étude démontre que nos jeunes ont aussi l'embarras du choix en matière d'appareils électroniques. 72% en comptent plusieurs à la maison. 66% des jeunes préfèrent la tablette électronique. L'ordinateur de table et le téléphone cellulaire arrivent ensuite.

You Tube domine

L'application qui retient le plus les jeunes en ligne, c'est You Tube. 86% des parents de jeunes de 6 à 17 ans questionnés par le CEFRIO disent que cette activité trône au sommet des activités sur internet.

Point encourageant, la recherche pour les devoirs est la deuxième tâche la plus populaire sur Internet. Le jeu en ligne, le visionnement de séries, de films ou l'écoute de musique font aussi partie des loisirs quotidiens des jeunes devant l'écran.

Une affaire de garçon?

Sans surprise, les garçons ont plus tendance que les filles à passer beaucoup de temps devant l'écran, surtout pour les jeux vidéos. 75% des garçons sondés disent utiliser une console contre 41% des filles. Ils sont aussi plus nombreux à utiliser des ordinateurs portables (66%) et des assistants vocaux (18%).

Signe encourageant, 88% des parents d'enfants de 6 à 17 ans ont des règles claires pour encadrer le temps passé sur internet et le choix des sites visités. Les experts recommandent de limiter à 2h par jour le temps maximum passé devant l'écran.

Par ailleurs, 44% des parents québécois sont convaincus que leurs jeunes risquent de se faire intimider en ligne.