Feu vert au gala de boxe à Shawinigan

Bonne nouvelle pour les amateurs de boxe!

La compagnie de promotion Eye of the Tiger Management et les Cataractes ont enfin obtenu le feu vert de la Santé publique pour tenir leur gala de boxe.

1500 spectateurs pourront prendre place au centre Gervais Auto à Shawinigan le 16 juillet. Il s'agit du premier gala présenté devant public depuis un an.

Le promoteur dit avoir choisit Shawinigan pour la tenue du gala en raison de l'excellente relation qu'il entretient avec l'administation municipale, les commerçants et les amateurs de boxe depuis de nombreuses années.

Six combats auront lieu et mettrons en vedette Yves Ulysse et Sadriddin Akhmedov de l'écurie de Camille Estephan qui se dit bien heureux de se retour à la normale.