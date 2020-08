Feu vert pour les festivals et évènements extérieurs au Québec cet été

La tenue des festivals et événements culturels intérieurs et extérieurs est de nouveau autorisée partout au Québec, sous certaines conditions. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a fait l'annonce cet après-midi à Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent.

Les promoteurs et organisateurs devront, entre autres, contrôler les entrées et sorties et respecter en tout temps le maximum de 250 personnes sur le site. Ce nombre n'inclut pas les membres de l'organisation, le personnel et les artistes offrant une performance. Ils devront également s'assurer d'avoir un site assez grand pour pouvoir maintenir une distance de deux mètres entre les participants.

Ces mesures s'appliquent aux événements de nature sociale, commerciale, religieuse, culturelle, sportive, de loisir ou de divertissement. La pratique du sport professionnel devant public devient aussi permise, si ces règles sont respectées. Si un événement se tient sur plusieurs sites, ceux-ci doivent être éloignés et posséder leurs propres zones d'accès.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a parlé d'une bouffée d'air frais pour l'industrie.

« C'est une première étape de leur relance, qui va aussi leur permettre de renouer davantage avec le public. Je sais que les Québécoises et les Québécois sont heureux de retrouver ces événements, même s'il s'agit d'une formule un peu plus intime et adaptée à la crise actuelle. [...] Les organisateurs de festivals et d'événements sont des professionnels de la gestion de rassemblements, et je suis convaincue que cette reprise se fera de façon responsable. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Le port du masque ne sera pas obligatoire à l'extérieur pour les festivaliers ou spectateurs, mais recommandé. Les employés ou bénévoles qui interagissent avec le public devront toutefois le porter.

Les rassemblements intérieurs de 250 personnes sont permis depuis lundi, notamment dans les cinémas et salles de spectacles. Les promoteurs pourront donc également tenir des activités intérieures dans le respect des consignes.

Des festivals à venir cet été?

Cette annonce est bien accueillie par l'industrie de l'événementiel, toutefois, il est un peu tôt pour dire si les Québécois auront droit à des festivals dans les prochaines semaines, dans de si courts délais.

À Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, le festival pyromusical Osisko en lumière avait déjà annoncé qu'il tiendrait sa portion feux d'artifice quand même cette année. Ça commence demain soir sur quatre sites différents pouvant accueillir bien plus de 250 personnes, donc où la distanciation est possible, et le cinquième site pour la semaine prochaine sera choisi par le public. L'organisation donnera des détails sur sa page Facebook.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, croit que les promoteurs auront assez de temps pour organiser des événements cet été.

« Uniquement ceux qui sont financés par le ministère du Tourisme, il doit en rester une bonne quarantaine sur le calendrier à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à la fin septembre début octobre, et il y en aura évidemment au cours de l'automne et de l'hiver prochain. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme

De leur côté, Evenko et le Groupe Juste pour rire nous ont indiqué par courriel qu'ils se réjouissent de l'annonce, mais ne prévoient pas de changements à leur programmation à court terme.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle, car il s’agit d’un début de retour vers la normalité. Nous attendons les détails entourant l’annonce et prendrons le temps d’évaluer le tout pour nos événements. Ceci étant dit, c’est un important pas en avant pour notre industrie et notre organisation. Nous sommes optimistes quant à la suite des choses pour evenko et L’Équipe Spectra. » - evenko « Nous sommes heureux de la récente annonce concernant les festivals et croyons qu’il s’agit d’un très bon pas en avant pour les rassemblements culturels. Dans ce contexte, nous ne prévoyons pas offrir une portion extérieure de notre festival à court terme, mais avons plutôt très hâte de retrouver dès l’été 2021 le million de festivaliers qui se retrouve sur notre site chaque année et lui offrir le meilleur de l’humour! D’ici là, Juste pour rire est heureux de pouvoir offrir son festival cet automne en format hybride, incluant une portion en ligne gratuite présentant une programmation internationale, ainsi qu’une portion en salle avec des artistes Québécois respectant les consignes sanitaires. » - Groupe Juste pour rire

- Avec la collaboration de Gabriel Le Marquand-Perreault, journaliste Bell Média Rimouski.

