Fillette martyre de Granby: son père et sa belle-mère cités à procès

Deux longs procès s'annoncent pour le père et la belle-mètre de la fillette martyr de Granby, décédée le printemps dernier.

Ils ont renoncé à leur enquête préliminaire aujourd'hui lors d'une très brève comparution et la suite des procédures a été fixée pour la forme au 30 mars prochain.

L'homme de 30 ans est accusé de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d'abandon d'enfant et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie. La belle-mère de 36 ans est accusée de meurtre non prémédité de la fillette de 7 ans et de séquestration.

La Couronne prévoit au moins six semaines de procès pour présenter la preuve. Les deux procès devant jury risquent de ne pas se tenir cette année.

En septembre dernier, le père de la fillette martyre de Granby a été remis en liberté, alors que la belle-mère demeure détenue.

En juillet dernier, le rapport d'enquête interne du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a conclu que personne n'était à blâmer à la DPJ pour le décès tragique de l'enfant.

