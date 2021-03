Fin d'une époque pour 2 communautés religieuses de Saint-Hyacinthe

À Saint-Hyacinthe, les communautés religieuses des Sœurs de la Présentation de Marie et des Sœurs de la Charité annoncent qu'elles quittent leurs maisons mères respectives. Les deux communautés vont intégrer une seule et nouvelle résidence.

Le nouvel emplacement sera situé sur une partie de l'actuel terrain des Soeurs de la Présentation de Marie sur la rue Larivée. Le projet réalisé en collaboration avec le Groupe Lokia, pourrait voir le jour d'ici 2 ans.

Cette résidence privée pour aînés offrira une unité de soins spécialisés et accueillera également plus d’une centaine de résidants laïcs maskoutains. À proximité de l’actuelle Maison Mère, la future résidence construite avec grande minutie architecturale sera abritée derrière un vaste couvert forestier. Le nouvel établissement permettra aux deux communautés de réaliser un vœu qui leur est cher, celui de demeurer à Saint-Hyacinthe.

La communauté des Sœurs de la Présentation de Marie du Québec compte actuellement 135 sœurs dont une centaine qui ont plus de 80 ans. Selon Soeur Clémence Moreau des Soeurs de la Présentation de Marie, la décision de déménager a été prise en raison du vieillissement des religieuses et surtout des tâches administratives qui sont devenues imposantes.

On ne voulait plus avoir de soucis, on voit nos soeurs vieillir de plus en plus. On ne voulait plus non plus avoir de soucis administratifs. Donc la meilleure solution était de se départir de notre maison-mère. Après avoir regardé les diverses possibilités d’implantation, le Groupe Lokia nous a proposé d’acquérir une partie de notre terrain donnant sur la rue Larivée, afin d’y réaliser son projet. Cela nous est apparu très intéressant, car c’est là que nous avons pris racine. Nous ne pouvons être insensibles à ce que nous avons vécu comme maskoutaines. Ce projet, nous le souhaitons ardemment et désirons le voir se réaliser ici à Saint-Hyacinthe.

- Soeur Clémence Moreau, Soeurs de la Présentation de Marie du Québec