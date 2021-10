Fin de l'alerte Amber à Sutton en Estrie

L'alerte Amber déclenchée peu avant midi à Sutton, en Estrie, est terminée.

La femme et les deux enfants ont été retrouvés sains et saufs, au Nouveau-Brunswick vers 13h.

L’enlèvement s’était produit mercredi à 16 h.

Fin de l’#AlerteAMBER : les enfants ont été retrouvés sains et saufs. Nous vous remercions de votre collaboration.



The #AMBERalert has been cancelled.

The missing children have been found safe and sound.