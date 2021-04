FIN DE L'ALERTE AMBER: Le bébé de 2 mois a été retrouvé sain et sauf

Une alerte Amber a été déclenchée durant quelques minutes peu avant 15h cet après-midi dans le secteur de Waterloo en Montérégie.

Un bébé de 2 mois, Wesley Labrecque, avait été enlevé par Xavier Labrecque, aujourd'hui à 11h. Heureusement, il a été retrouvé sain et sauf peu de temps après.

Fin de l’#AlerteAMBER : l’enfant a été retrouvé sain et sauf. Nous vous remercions de votre collaboration.



The #AMBERalert has been cancelled.

The missing child has been found safe and sound.