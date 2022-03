Fin de l'urgence sanitaire: Québec veut des pouvoirs jusqu'à la fin de l'année

Québec met fin à l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis deux ans, mais veut garder ses pouvoirs exceptionnels jusqu'au 31 décembre 2022.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé un projet de loi, dit transitoire, cet avant-midi à l'Assemblée nationale. Il pourrait être adopté d'ici la fin avril.

La loi permettra au gouvernement Legault de maintenir certaines mesures, en cas de 6e vague à l'automne. "On a de l'expérience avec l'automne, les cas commencent à monter à la fin août." a déclaré le ministre Dubé en conférence de presse cet après-midi. C'est le cas notamment de la formation des élèves à distance et l'embauche de retraités en éducation, de la télémédecine et de l'accès du gouvernement aux données de vaccination et dépistage.

Le gouvernement affirme cependant ne pas avoir l'intention de ramener les mesures populationnelles, puisque les mesures opérationnelles, soit la vaccination et le dépistage, permettent de bien contrôle la pandémie.

"La Commissaire à la Santé nous a dit "S'il vous plait, restez prêt à peser sur le bouton quand vous en avez besoin. [...] C'est un peu ça que je vous dis, le virus est encore là, il y a quelques mesures opérationnelles qu'on a besoin" -Christian Dubé, ministre de la Santé

Le gouvernement pourra notamment continuer d'octroyer des contrats sans appel d'offres pour les cinq prochaines années, pour l'entreposage et le transport de biens, donc pour la vaccination et les équipements de protection.

La fin de l'urgence sanitaire empêchera toutefois le gouvernement d'imposer à nouveau des mesures, comme le passeport vaccinal.

"Il faudrait que l'état d'urgence soit remis en place pour qu'on soit capable d'obliger le passeport sanitaire." -Christian Dubé, ministre de la Santé