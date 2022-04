Fin de la distribution du Publisac à grande échelle à Montréal

À compter de 2023, le Publisac sera distribué uniquement aux ménages de Montréal qui en feront la demande. L'identification des demandeurs se fera à l'aide d'un autocollant.

La Ville de Montréal interdira également les publicités contenues dans des sacs de plastique ou autre emballage. L'administration Plante souhaite ainsi réduire le volume d'articles recyclés ou jetés. Chaque année, 40 millions de circulaires se retrouvent aux ordures ou dans les centres de tri.

« Il y a une semaine, un nouveau rapport du GIEC sonnait l’alarme quant à l’urgence d’accélérer la transition écologique. Les villes doivent poser des gestes forts pour répondre à la crise climatique, et ce règlement nous permettra de réduire à la source une quantité importante de papier et de plastique en circulation à Montréal. La Ville de Montréal s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir une ville zéro déchet d’ici 2030. Pour y arriver, le volume de matières enfouies doit être réduit de 85 %, ce qui représente une réduction de 10 kg de matière résiduelle, par personne, par année. Avec ce règlement, nous permettons aux personnes qui le souhaitent de continuer de recevoir les publicités, tout en agissant avec ambition pour le bien de notre planète et de la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante cet avant-midi.

Une consultation menée en 2019 a permis de déterminer que 82% des Montréalais(es) souhaitaient la mise en place d'un système d'adhésion volontaire. L'administration Plante assure travailler avec les journaux locaux pour ne laisser personne pour compte.