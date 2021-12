Fini les pailles en plastique

Dites au-revoir aux sacs d'emplettes et aux pailles en plastique.

Un nouveau règlement fédéral va bientôt interdire la fabrication, l'importation et la vente d'une demi-douzaine d'articles en plastique à usage unique. En plus des sacs et des pailles, Ottawa veut éliminer les bâtonnets à café, les anneaux en plastique qui relient les cannettes ou les bouteilles, les ustensiles et tous les contenants fabriqués avec du plastique nocif pour la santé.

Le règlement proposé prévoit toutefois une exception pour les patients et les personnes avec des handicaps qui ont besoin par exemple, de pailles flexibles en plastique à usage unique pour manger, boire ou prendre des médicaments.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait indiqué il y a plus d'un an que certains articles de plastique à usage unique seraient éliminés d'ici 2021. Toutefois, la pandémie a retardé l'évaluation des articles à cibler en premier.

Le règlement doit entrer en vigueur à la fin de 2022.