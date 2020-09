Foodtastic avale L'Gros Luxe et la Rôtisserie de Joliette

La firme Foodtastic de Montréal fait l'acquisition de la chaîne de restaurants "L'Gros Luxe" et la Rôtisserie de Joliette.

L'Gros Luxe exploite trois restaurants à Montréal, un à Québec et un autre à Longueuil.

«Le concept de L'Gros Luxe nous permet de convertir plusieurs restaurants et nous étudions déjà plusieurs sites à travers le Grand Montréal. Permettre la réouverture de plusieurs restaurants fermés à cause de la pandémie fait aussi partie de nos plans» - Peter Mammas, Président & PDG de Foodtastic

Foodtastic achète aussi La Rôtisserie de Joliette, une institution dans Lanaudière. Il s'agit de la première rôtisserie fondée en 1960 par la famille Benny. Foodtastic est déjà propriétaire des Rôtisseries "Au Coq" et des Rôtisseries "Benny", ainsi que des chaînes "La Belle et le Boeuf", "Nickels" et "Monza".

Malgré le ralentissement causé par la pandémie de COVID-19, Foodtastic a ouvert six nouveaux restaurants à Montréal, Québec, Gatineau et Toronto ces dernières semaines, ce qui a permis la création de 200 emplois. Quatre autres restaurants ouvriront leurs portes en septembre à Montréal, Blainville, en Ontario ainsi qu'aux États-Unis.

Avec ses 95 restaurants, Foodtastic affirme être en mesure de générer des ventes annuelles de 180 M$.