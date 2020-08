Ford rappelle près de 63 000 véhicules utilitaires sport au Canada

Attention si vous possédez un véhicule utilitaire sport intermédiaire de marque Ford. Le constructeur automobile rappelle plus de 558 000 VUS en Amérique du Nord en raison d'un problème qui empêche les freins de fonctionner correctement.

Ça concerne près de 63 000 véhicules au Canada, soit les Ford Edge de 2015 à 2018 et Lincoln MKX de 2016 à 2018 construits à Oakville.

Selon les explications de Ford, certains tuyaux du système de freinage pourraient se rompre et entraîner des fuites du liquide de frein. Ce problème pourrait faire en sorte qu'une plus grande distance sera nécessaire pour freiner et s'immobiliser, augmentant par le fait même le risque de collision.

Aucun accident ou blessure n'a été rapporté au constructeur en lien avec ce problème.

Les propriétaires concernés seront avisés à partir du 14 septembre et les concessionnaires effectueront les réparations nécessaires.