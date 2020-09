FRANCE : Attaque au couteau près des anciens locaux de Charlie Hebdo

Deux hommes ont été arrêtés à Paris à la suite d'une attaque au couteau perpétrée près des anciens locaux de Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement de la Ville lumière.

Au moins deux personnes sont dans un état critique, mais stable à l'hôpital. Il s'agit de collaborateurs de l'agence de production audiovisuelle "Premières lignes".

Un premier suspect âgé de 18 ans a été arrêté non loin de la scène. Ses vêtements étaient maculés de sang selon des médias locaux. Le second a été interpellé un peu plus tard dans le même secteur.

Des milliers d'élèves sont en confinement préventif. Une cellule de crise a été mise en place. Cette attaque survient en plein procès des présumés complices des auteurs des attentats meurtriers de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, installé depuis dans des locaux tenus secrets.

La mairesse de Paris, Anne Hidalgo et le premier ministre français, Jean Castex se sont rendus sur les lieux.