FROID : Nouveau record de consommation d'électricité au Québec

Hydro-Québec a enregistré un nouveau record de consommation d'électricité ce matin.

Une pointe de 39 900 mégawatts (MW) a été mesurée par la société d'État sur le coup de 8h00. Le précédent record datait du 22 janvier 2014 avec 39 031 MW.

La production en serres, les opérations de cryptomonnaies, mais aussi le télétravail favorisent la hausse de la consommation d'électricité. Le chauffage des logements représente la majorité de la consommation des ménages québécois.

Hydro-Québec suggère à ses clients de réduire leur demande en énergie en heure de pointe et aux télétravailleurs de profiter de l'occasion pour répartir les tâches énergivores durant la journée.

"Les tâches qu'on avait seulement quelques heures avant de partir pour le travail ou au retour pour effectuer, on a maintenant toute la journée pour le faire. Si on veut utiliser le lave-vaisselle un peu plus tard, au cours de l'après-midi ou en début d'après-midi, c'est plus facile. Même chose avec le lavage du linge", affirme Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec.

Il est également suggéré de réduire le chauffage dans les pièces non occupées.

La forte consommation d'énergie au Québec force Hydro à acheter de l'énergie à fort prix à l'étranger, ce qui réduit le dividende versé au gouvernement du Québec.

HQ a enregistré un bénéfice net de 2 441 M$ pour les trois premiers trimestres de 2021, soit 633 M$ de plus que la même période de 2020.