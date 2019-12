Fuite chez Desjardins: les détenteurs de carte de crédit aussi touchés

La fuite de données chez Desjardins prend de l'ampleur. Elle touche maintenant 8 millions de personnes au Canada, dont des gens qui ne sont pas membres de la coopérative.

Les renseignements personnels de 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit et de produits de financement aux points de vente, comme Accord D, ont également été volés par l'ex-employé malveillant.

Les données n'auraient pas été transmises à des tiers.

«Aucune carte de crédit n'est compromise, ni aucune solution de paiement, comme Interac et les cartes de débit. De plus, les mots de passe, les questions de sécurité et les NIP (numéros d'identification personnels) ne sont pas touchés.» indique le Mouvement Desjardins par communiqué