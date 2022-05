Tout est en place pour les funérailles de Guy Lafleur. La cérémonie sera célébrée dès 11h cet avant-midi en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal.

Un cortège funèbre quittera le centre Bell à 10h30, au coin des rues De La Montagne et l’Avenue des Canadiens-de-Montréal. Le cortège empruntera ensuite la rue Peel vers le nord pour se diriger sur le boulevard René-Lévesque Ouest. Un espace a été réservé au public avec des écrans géants postés à l'extérieur de la cathédrale.

Un avion de chasse de l'armée canadienne survolera le site à la toute fin de la cérémonie, soit vers midi 45.

Survol de CF-18 pour les funérailles nationales de Guy Lafleur



Un CF-18 Hornet de l’ARC effectuera un survol au-dessus de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal lors de la sortie du cortège funèbre de la cathédrale, qui est prévue à 12h45 le mardi 3 mai pic.twitter.com/leqfdRpohh — Aviation royale canadienne (@ARC_RCAF) May 2, 2022

Les funérailles seront présidées par Monseigneur Christian Lépine, Archevêque de Montréal qui sera accompagné du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Archevêque de Québec et Primat de l’Église du Canada. Plusieurs personnalités publiques seront présentes, incluant les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, de même que plusieurs joueurs anciens et actifs de la LNH.

Guy Lafleur s'est éteint le 22 avril dernier à l'âge de 70 ans.

Veuillez noter que la cérémonie sera retransmise en direct sur les ondes de RDS et de Noovo.