Gala E38 annulé en raison de la pandémie

Le gala annuel de la Chambre de commerce et de l'industrie Drummond a été annulé en raison de la pandémie.

L'organisme a du prendre cette décision en raison de l'incertitude engendrée par la situation sanitaire. Comme cet événement d’envergure réunit quelques 500 convives, il devenait très complexe de l'organiser. Le gala est donc reporté à l'an prochain.

Chaque année, le E38 met en lumière des organisations de différentes tailles et de divers secteurs qui ont su se démarquer.

Le gala était prévu le 29 avril au Centrexpo.

« Cet automne et jusqu’à tout récemment, nous avions bon espoir de tenir notre gala annuel dans une formule en personne, à l’image du gala d’avant la pandémie. Malheureusement, nous avons dû nous rendre à l’évidence que la meilleure option pour cette année était de l’annuler. Plus que jamais, nos entreprises ont besoin de notre soutien, de notre engagement et de tout notre respect et je souhaite que la population continue de les appuyer.''

- Marc Tremblay, président du conseil d’administration, Chambre de commerce et d’industrie Drummond