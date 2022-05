Grève à la SQDC: heures réduites dans 22 succursales

Insatisfaits des négociations avec l'employeur, les employés de 22 succursales de la Société québécoise du cannabis à travers la province font la grève jusqu'à dimanche soir.

Les boutiques touchées sont situées à Brossard, Châteauguay, Drummondville, Gatineau (de la Gappe), Joliette, Lachute, Longueuil (Greenfield Park), Magog, Mirabel, Mont-Tremblant, Montréal (St-Hubert), Montréal (Métro Snowdon), Québec (Lebourneuf), Québec (Les Saules), Lévis (Président-Kennedy), Rimouski, Sainte-Agathe-des-Monts, Shawinigan, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme.

Les heures d'ouverture de ces succursales sont donc réduites cette semaine (de midi à 18 h du mardi au vendredi et de midi à 17 h le samedi), alors qu'elles seront carrément fermées dimanche.

Durant cette période, ce sont les gestionnaires qui assurent le maintien des opérations et servent les clients.

La semaine dernière, le climat de travail s'est dégradé, alors que plus de 75 employés d'une quinzaine de magasins ont été suspendus en raison de leurs tenues vestimentaires. Les employés portaient des robes, bermudas et sandales ce qu'interdit la Société d'État pour des raisons de santé et sécurité au travail.

Le président du Syndicat des employés et sa vice-présidente ont aussi été suspendus.

Les salaires et les horaires sont au cours du litige.