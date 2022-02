Grève dès lundi des organismes communautaires de la province

Dès lundi des milliers de groupes communautaires de partout au Québec vont soit déclencher la grève ou effectuer différents des moyens de pression.

Les organismes d'action communautaire qui sont au nombre de 4000 dans la province, veulent protester contre leur sous-financement.

Dans le cadre de la campagne ''Engagez-vous pour le communautaire'', les organismes communautaires autonomes du Québec revendiquent 460 millions de dollars, une reconnaissance de leur apport à la société québécoise, le respect de leur autonomie et davantage de justice sociale.

En Mauricie-Centre-du-Québec ce sont quelques 200 groupes qui participeront à la mobilisation. Certains fermeront temporairement leurs portes, d'autres tiendront des «actions de visibilité» ou iront manifester devant des bureaux de députés et ministres.

Le mouvement de protestation va se poursuive jusqu'au 24 février.

"En effet, les organismes d'ACA sont au bord du gouffre! Qu'arrivera-t-il de ces espaces précieux d'entraide et de reprise de pouvoir pour les citoyen.ne.s de nos régions? Il est urgent de mieux les soutenir afin de favoriser la démocratie locale, et de ne pas oublier leur grande contribution à la vitalité sociale et économique d'une multitude de localités, ce qui rend nos villes et villages plus solidaires".

-Benoit Larocque, co-porte-parole de la Coalition des Tables Régionales d'Organismes communautaires