Gros lot: 6 collègues d'une école de Brossard se partagent 50M$

Six collègues de l'école primaire Marcelle-Gauvreau à Brossard en Montérégie se partagent le gros lot de 50M$ du Lotto Max de mardi soir!

Bien que les six femmes encaissent 8,3M$ chacune, elles assurent qu'elles seront de retour au boulot lundi.

On partira pas comme ça là, on a les enfants à coeur, on va prioriser les enfants, notre personnel, après on va y penser, on va réfléchir tout doucement! -L'une des 6 gagnantes, Lyne Gendron

La directrice de l'école, Christine Lavoie, son adjointe et responsable du groupe, Lyne Gendron, Dominique Desroches et Josée Lareau du service de garde, l'agente de bureau, Sandra Notargiovanni et la secrétaire, Francine Lévesque Boily se «promettent un beau party de filles».

La responsable du groupe, Lyne, a validé son billet hier en compagnie de sa fille qui lui a crié: «Maman, tu as gagné 50 millions!».

Les nouvelles multimillionnaires ont été récupérer leur chèque cet après-midi au bureau de Loto-Québec, après s'être enfin manifestées ce matin.

Le billet gagnant avait été vendu à Saint-Hubert en Montérégie.

Les gagnants tardent à réclamer leur prix

Il n'est pas rare que les gagnants(es) prennent du temps avant de se manifester.

En août dernier, un paysagiste d'Edmonton en Alberta a touché le gros lot de 60M$ qu'il avait gagné...10 mois plus tôt ! Bon Truong voulait prendre du temps pour réfléchir à ce qu'il allait faire avec ce gros montant.

Depuis le lancement du Lotto Max, les Québécois ont remporté pas moins de 28 gros lots, dont un de 65 M$.