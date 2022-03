Guerre en Ukraine: Trudeau s'envole rencontrer des alliés

Alors que l'invasion de l'Ukraine est à sa 11e journée, le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé ce dimanche matin pour l’Europe dans le but de discuter du conflit et ses impacts humanitaires avec des alliés.

Demain, il devrait rencontrer les premiers ministres du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

M. Trudeau se rendra ensuite à Riga, en Lettonie, à Berlin, en Allemagne, et à Varsovie, en Pologne.

Une rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN et des membres des Forces armées canadiennes est prévu au cours du voyage.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a plaidé pour une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays et a fustigé l'OTAN pour avoir refusé de l'imposer, avertissant que «tous les gens qui meurent à partir de ce jour mourront aussi à cause de vous».

Mais l'OTAN a refusé, le président russe Vladimir Poutine ayant clairement indiqué qu'il considérerait une telle décision comme un acte hostile.

L'alliance des nations occidentales a donc choisi d'envoyer des armes et du matériel défensif en Ukraine tout en attaquant l'économie russe.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendue en Europe ces derniers jours pour des réunions avec des responsables de l'OTAN et de la Commission européenne au sujet des efforts en cours pour sanctionner la Russie.

Le président Poutine a d'ailleurs comparé les dernières sanctions de l'Occident comme «une déclaration de guerre».

Le Canada a recommandé à ses ressortissants de quitter la Russie pendant que des vols commerciauxs sont encore disponibles.

Avec les conditions de sécurité imprévisibles, qui pourraient se détériorer sans préavis, les impacts du conflit avec l'Ukraine pourraient aussi limiter la capacité de l’ambassade à fournir des services consulaires en Russie selon le gouvernement.

Malgré un cessez-le-feu annoncé, pour une deuxième journée consécutive les convois d'environ 200 000 civils sont incapables de quitter la ville porturaire de Marioupol. Les bombardements se poursuivent, ce qui rend l'évacuation dangereuse, a confirmé sur Facebook Pavlo Kyrylenko, le responsable de la région administrative de Donetsk.

De plus, l'aide humanitaire en partance de Zaporizhzhya n'a pu se rendre à destination de Marioupol encore. Le convoi est toujours en route.

Russes comme Ukrainiens s'accusent mutuellement d'enfreindre la trève.

People are living in terror in Mariupol, desperate for safety.



Today’s attempt to start evacuating an estimated 200,000 people has failed.



The failed attempts underscore the absence of a detailed and functioning agreement between parties to the conflict. #Ukraine



Thread 👇