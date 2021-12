Guignolée des médias - Édition 2021

La générosité des Québécois(es) est sollicitée aujourd'hui à l'occasion de la traditionnelle guignolée des médias.

Il y a plus de 70 points de collectes dans le Grand Montréal pour recueillir les denrées non périssables. Il est aussi possible de faire un don en ligne ou par téléphone en textant le mot NOEL au 20222, un don de 10$ sera automatiquement effectué. Les dons sont recueillis jusqu'au 31 décembre.

L'an dernier, un montant record de 4 052 067$ a été amassé ce qui dépassait le précédent sommet de 2019 qui était de 3.6M$.

Depuis sa création en 2021, la guignolée des médias a permis de récolter 49M$ et des milliers de kilos de denrées qui ont été répartis parmi une centaine d'organismes venant en aide aux plus démunis.