Guy Lafleur fait face à une récidive de son cancer du poumon. La mauvaise nouvelle lui a été annoncée en début de semaine lors d'un rendez-vous de suivi avec son équipe traitante au CHUM.

Le démon blond entreprendra des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d'un protocole de recherche.

«C’est un dur coup, mais je poursuis ma bataille avec confiance et sérénité grâce au soutien du CHUM. Je tiens à remercier tout particulièrement toute l’équipe du Dr Tehfe du Centre intégré de cancérologie pour leur professionnalisme et leurs bons soins » - Guy Lafleur

M. Lafleur continuera de jouer son rôle d’ambassadeur pour la Fondation du CHUM pendant ses traitements, mais souhaite poursuivre cette nouvelle bataille avec sa famille

La légende du Canadien de Montréal s'était fait retirer le lobe supérieur de l'un de ses poumons et avait subi l'ablation des ganglions, le 28 novembre dernier.

Guy Lafleur a célébré son 69e anniversaire le 20 septembre dernier.

Joyeux anniversaire à notre Démon blond, notre légende, notre meilleur pointeur de tous les temps, Guy Lafleur!



Happy birthday to our Démon Blond, our legend, our all-time points leader, Guy Lafleur! pic.twitter.com/p9J6cmVGhn