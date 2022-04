Guy Lafleur s'éteint à l'âge de 70 ans

Guy Lafleur s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 70 ans, entouré de ses proches. La légende de hockey a été emportée par le cancer du poumon, une maladie qu'il combattait depuis plusieurs années.

Guy Damien Lafleur, surnommé le "Démon blond" et "Flower" est né le 20 septembre 1951 à Thurso en Outaouais. Très tôt, il se démarque sur la patinoire. À l'âge de 10 ans, il participe au Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec où il marque 30 des 48 buts de son équipe, dont 7 marqués en une seule partie. Cinq ans plus tard, il se joint aux As de Québec, de la Ligue junior A du Québec, puis aux Remparts de Québec avec lesquels il établit le record du plus grand nombre de buts comptés au cours d'une saison régulière.

Guy Lafleur avec son ami Yves Tremblay, auteur du livre "Lafleur : l'homme qui a soulevé les passions"

En 1971, il est le premier choix au repêchage amateur de la LNH, avec les Canadiens de Montréal. Il remportera cinq coupes Stanley avec le tricolore. Le 26 novembre 1984, il prend sa première retraite du hockey. Son chandail est retiré par les Canadiens en février 1985. Trois ans plus tard, il est intronisé au Temple de la renommeé du hockey, puis décide peu de temps après de retourner au jeu avec les Rangers de New York. Après trois saisons dans la Grosse Pomme, il se joindra aux Nordiques de Québec pour deux saisons supplémentaires, avant de prendre une retraite définitive.

Guy Lafleur terminera sa carrière avec 560 buts, 793 assistances et 1353 points.

Guy Lafleur fait face à une récidive de son cancer du poumon - NHL.com

Nombreux honneurs

Guy Lafleur a remporté de nombreux honneurs. En 1980, il est fait Officier de l'Ordre du Canada. En 2005, il est fait Chevalier de l'Ordre national du Québec.

Chaque année, le Trophée Guy Lafleur est remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires dans la LHJMQ qui a officiellement retiré son chandail en octobre dernier à Québec.

Guy Lafleur laisse dans le deuil son épouse, Lise Barré et ses deux fils Martin et Mark.

Archives/La Presse canadienne/Ryan Remiorz/Guy Lafleur en compagnie de Yvan Cournoyer et Patrick Roy lors de la finale de la Coupe Stanley en juillet 2021.