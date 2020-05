Guy Laliberté veut racheter le Cirque du Soleil qu'il a lui-même fondé en 1984. Le fleuron québécois du divertissement traîne une dette de 900 millions $ et ses activités sont au point mort depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le 13 mai dernier, le milliardaire avait publié une lettre ouverte dans laquelle il révélait son intérêt à s'impliquer dans le sauvetage du Cirque qu'il a vendu en 2015.

En entrevue à Tout le monde en parle, M. Laliberté a raconté avoir reçu des centaines d'appels de soutien du milieu du Cirque à la suite de cette publication. Les metteurs en scène Franco Dragone et Robert Lepage font partie de ceux qui l'ont contacté pour lui offrir du support au niveau artistique.

Celui qui est maintenant à la tête de l'entreprise Lune Rouge est toujours en discussions avec d'éventuels investisseurs. Il souhaite conserver le siège social du Cirque du Soleil à Montréal et compter sur une équipe de direction québécoise.

Dans un communiqué émis dimanche soir, Guy Laliberté affirme que la relance passera par un parfait équilibre entre la santé financière, le feu sacré et l'amour du public.

« L'avenir du Cirque sera probablement construit par une équipe composée de jeunes pousses de la relève, qui pourront être inspirées et bénéficier du transfert de connaissances et d'expériences de grands créateurs du Cirque. Et bien sûr, cette relance devra se refaire à juste prix. Et non pas à tout prix » - Guy Laliberté