Haïti: Le président Jovenel Moïse assassiné

Le président d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné cette nuit. Son épouse, Martine Joseph, a été blessée par balle et transportée à l'hôpital.

Le premier ministre sortant, Claude Joseph, l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration, il avance qu'un commando d'individus armés non identifiés, dont certains parlaient en espagnol et non créole, auraient attaqué la résidence privée du chef d'État controversé de 53 ans.

Il a qualifié l'attaque d'«acte odieux, inhumain et barbare». Un appel au calme a été lancé à la population.

«La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la Police nationale d'Haïti et des Forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la Nation.» Claude Joseph, premier ministre sortant

En réaction, la République dominicaine voisine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti.

Chaos

Depuis cinq mois, le président Moïse avait prolongé son terme illégament. L'homme d'affaires avait été élu en 2016 pour prendre le pouvoir le 7 février 2017.

Il a été accusé d'inaction face à l'insécurité de ce pays le plus pauvre des Amériques causée par une vague d'enlèvements contre rançon. Sous son règne, les problèmes économiques, politiques et sociaux se sont aggravés. L'inflation a notamment atteint des sommets alors que l'approvisionnement en nourriture et en carburant est difficile. Le pays est également durement touché par la pauvreté, alors que 60% de la population d'environ 11 millions d'habitants gagne moins de 2$ américains par jour.

L'ONU, les États-Unis et l'Europe ont demandé la tenue d'élections libres et transparentes d'ici la fin de l'année. Le président Moïse avait justement nommé lundi un nouveau premier ministre, Ariel Henry, dans le but de tenir des élections.