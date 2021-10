Halloween 2021 : la Santé publique du Québec émet de nouvelles directives

La Santé publique du Québec a émis de nouvelles directives pour les festivités de l'Halloween.

Si une personne présente des symptômes de la COVID-19 ou si elle est en quarantaine, elle est priée de ne PAS participer à la traditionnelle collecte, ni à la distribution des friandises, ni de participer à des fêtes.

Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons et doivent s'abstenir de chanter ou de crier devant les personnes remettant les bonbons.

Une distance d'un mètre doit être observée entre les personnes et il est recommandé de se laver les mains avant et après la collecte de bonbons. Idéalement, ceux-ci devraient être préparés en sacs individuels pour faciliter la distribution et limiter les contacts.

Unsplash.com/Colton Sturgeon

Partys privés

Pour ce qui est des partys privés, la limite de 10 personnes permises dans les domiciles privés est maintenue. Si la fête se tient à l'extérieur, la limite est de 20 personnes. Pour en savoir plus, consultez le site du gouvernement du Québec. Les contrevenants aux règles sanitaires s'exposent à des amendes variant entre 1500 $ à 6000 $.

Ces directives sont émises alors que de nombreux rassemblements intérieurs sont prévus. À lire ici !