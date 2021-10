Halloween 2021 : les partys privés seront nombreux cette année

Les Québécois(es) seront nombreux(es) à célébrer l'Halloween cette année si on se fie aux ventes et locations de costumes. La demande est forte et les consommateurs l'avouent candidement, ils fêteront en groupe, plusieurs au-delà de la limite permise par la Santé publique du Québec qui prévoit des changements aux règles actuelles.

Le téléphone sonne 10 fois plus que l'année dernière chez Ponton, le plus grand et le plus ancien magasin de costumes au Québec. Le boutique située sur la rue Sainte-Catherine Est à Montréal, existe depuis 1865 et compte pas moins de 15 000 costumes. Dominique Brossard est propriétaire depuis 20 ans. Elle constate que l'esprit festif des Québécois est bel et bien de retour.

"On a autant de costumes réservés qu'une année normale. Il y a beaucoup de partys privés" - Dominique Brossard, propriétaire Ponton Costumes

Même son de cloche du côté de Party Expert "Ça parait que ça fait longtemps que les gens n'ont pas fêté" nous confie une employée.

Netflix : Les déguisements de la série Squid Games sont très populaires cette année.

Les déguisements les plus et les moins populaires

Les séries télévisées et l'actualité influencent beaucoup les choix des consommateurs. Cette année, les déguisements aux couleurs de la série télévisée "Squid Games" se vendent très rapidement. C'est aussi le cas des costumes aux couleurs de la Casa de Papel, une autre série télé diffusée sur Netflix.

Les costumes d'époque (années '20, médiéval) sont encore très populaires chez Ponton. À l'inverse,les déguisements de super héros trouvent moins preneur. Et si vous comptiez vous déguiser en Amérindiens, oubliez ça, c'est à proscrire. Tellement que l'été dernier, Ponton a reçu des menaces via les réseaux sociaux après avoir affiché ce type de costume dans sa vitrine.

Écoutez l'entrevue réalisée avec Dominique Brossard, propriétaire de Ponton Costumes