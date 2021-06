Hausse des cas de COVID-19 en Outaouais

En Outaouais, les autorités de santé publique rapportent aujourd'hui 21 cas de Covid-19. Il s'agit d'une hausse importante par rapport à hier où on dénombrait seulement 7 cas d'infection. C'est également la plus forte augmentation depuis le 29 mai. Par 100,000 habitants, il s'agirait de la plus forte augmentation de tout le Québec selon le Droit.

Le nombre de décès demeure toutefois stable. En tout, 214 personnes ont succombé au coronavirus en Outaouais durant la pandémie. Aucun décès attribuable au virus n’a été rapporté dans la région depuis 15 jours.

La région de Pontiac sous surveillance

La situation dans le Pontiac est surveillée de près puisque l'on compte l'un des plus hauts taux de cas actifs de la province.

On pense notamment à l'éclosion de Covid qui a éclaté à la polyvalente Sieur-de-Coulonge forçant sa fermeture plus tôt cette semaine.