Hausse des hospitalisations : l’offre de service est affectée

La hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 au CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec a des effets sur l’offre de services.

Le niveau d’alerte 4 a été atteint, soit le maximum en termes de délestage.

Ce que ça veut dire concrètement, c’est que le CIUSSS de la région peut moduler quotidiennement l’offre de services selon la situation, priorisant les rendez-vous selon le niveau d’urgence et l’état de santé des usagers.

Ça occasionne toutefois des délais supplémentaires pour certains suivis.

Le but est évidemment de conserver les services considérés prioritaires comme les urgences, les soins intensifs, la vaccination, les milieux d’hébergement, la protection de la jeunesse, l’obstétrique, l’oncologie, les soins et services liés à la COVID-19 et les chirurgies.

Le CIUSSS de la région espère d’ailleurs maintenir le niveau de chirurgies à plus de 50 %.

« Considérant les besoins actuels, nous devons poursuivre l’augmentation de notre capacité en termes de lits d’hospitalisation et de lit de soins intensifs. De plus, nous sommes à évaluer la possibilité d’ouvrir à court terme un ou des sites non traditionnels pour accueillir les usagers ayant la COVID-19. » - Philippe Lehoux, agent d'information au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

BILAN HEBDOMADAIRE

Le CIUSSS MCQ rapporte par ailleurs l’ajout de 63 patients dans les lits dédiés à la COVID-19 depuis la semaine dernière.

Le plus récent bilan hebdomadaire fait aussi état du décès de 29 personnes.

Le nombre de cas actifs répertoriés a de son côté légèrement baissé en une semaine.

Quelques 5760 cas actifs sont rapportés, une baisse de 919 par rapport à la semaine dernière.

Ces chiffres se basent toutefois seulement sur les tests PCR faits en centre de dépistage.

Le CIUSSS rappelle que l’introduction des tests rapides dans la communauté affecte les indicateurs et du même coup, le nombre de cas réel.