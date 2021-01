Hausse importante des enfants blessés en luge

Un nombre record d'enfants blessés en luge se sont retrouvés aux urgences des deux grands hôpitaux de Montréal ces dernières semaines.

L'Hôpital de Montréal pour enfants a soigné 70 enfants entre le 10 décembre et le 3 janvier dernier. De son côté, le CHU Sainte-Justine a reçu 45 jeunes patients blessés depuis le 31 décembre. Du rarement vu.

Fractures, commotions cérébrales, lacérations aux organes internes, dents cassées, la liste des blessures est longue.

La neige dans la région de Montréal s'est faite très rare avec la pluie tout juste avant Noël. Les précipitations de neige dans la semaine du Jour de l'An a incité les enfants et parents à sortir et parfois à prendre des risques pour s'amuser et passer le temps, alors que le Québec est en confinement jusqu'au 8 février.

Les médecins recommandent fortement le port du casque et de ne pas laisser un enfant de moins de 5 ans glisser seul.