Hausse marquée des blessures en luge et toboggan au Québec

En cette journée de tempête, le Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants lance une mise en garde aux enfants et aux parents pour éviter les blessures en luge et toboggan.

Depuis la mi-décembre, une trentaine d'enfants ont été traités en traumatologie pour des blessures, dont plusieurs sont graves ; traumatismes crâniens, des fractures à différents endroits, des blessures abdominales et pelviennes, des lacérations oculaires et des traumatismes dentaires.

40% des patients traités sont âgés de moins de 6 ans. La majorité d'entre eux ne portaient pas de casque.

Les accidents les plus fréquents se produisent lorsque l'enfant frappe un objet solide, tel un poteau ou un banc.

"La pandémie a créé des défis importants pour tout le monde. Les enfants et les adolescents ont été limités dans leurs possibilités de socialisation et de participation à des sports individuels et collectifs et à d'autres activités récréatives. En raison des options limitées en matière d'activité physique, la luge et le toboggan sont devenus plus populaires, mais, malheureusement, nous constatons une augmentation significative du nombre de blessures traumatiques par rapport aux années précédentes" - Debbie Friedman, directrice de la traumatologie à l’HME