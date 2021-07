HOCKEY : La mairesse de Tampa Bay souhaite que les Canadiens de Montréal gagnent ce soir !

La mairesse de Tampa Bay a fait une déclaration surprenante en vue du 4e match entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay ce soir.

Jane Castor aimerait que le tricolore remporte le match pour que la Coupe Stanley soit remportée dans sa ville, devant les fans du Lightning.

Voyez sa déclaration :

HOT TAKE: Mayor @JaneCastor thinks the Bolts should ditch the sweep and win the #StanleyCup in 5. What do ya think, #bolts fans? #GoBolts @TBLightning @BN9 @SpecSports360 pic.twitter.com/edPLUlAR3H