Hockey Québec veut un plan de déconfinement pour un retour au jeu

Hockey Québec a hâte que ses joueurs retournent sur la glace. L'organisme demande un plan de déconfinement aux autorités de santé publique avec un échéancier précis pour un retour au jeu.

Selon Hockey Québec, le sport doit être priorisé et doit reprendre progressivement puisqu'il contribue à une meilleure santé mentale chez les jeunes.

Dans un communiqué diffusé vendredi matin, le directeur-général, Jocelyn Thibault a déploré que le gouvernement n’ait rien annoncé concernant le sport dans son point de presse de jeudi.

''Depuis 2 ans, nous avons dû mettre le sport en pause à plusieurs reprises et nous sommes témoins des effets néfastes sur nos enfants. Notre collaboration avec le ministère et la ministre déléguée aux sports est excellente. Cependant, nous avons bien entendu le Premier ministre nous rappeler que la santé publique est celle qui fait les recommandations sur le sujet. Nous demandons donc à la Direction Nationale de Santé Publique d’établir, dans les plus brefs délais, un plan d’action avec un échéancier clair pour nous assurer que le sport soit le prochain secteur à déconfiner. Les jeunes, les bénévoles et tous ceux qui gravitent autour de nos fédérations sont prêts à se mobiliser. La santé passe par le sport. ''

- Jocelyn Thibault, d.g. Hockey Québec