Hospitalité Sonder créera 700 emplois à Montréal

François Legault s'est gardé une bonne nouvelle économique pour la Métropole le lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement pour le temps des Fêtes. Sonder Canada investira 182 millions de dollars et créera 700 emplois à Montréal d'ici 5 ans.

On parle ici de "beaux emplois comme on les aime" d'après le premier ministre avec un salaire moyen de 67 000$ par année. L'agence de voyages est aussi à la recherche d'une centaine de travailleurs en informatique à 140 000$ par année pour son centre de développement technologique et pour un bureau de services à la clientèle.

Sonder loue 5 000 appartements dans 35 villes à travers le monde, dont Rome, Édimbourg, Mexico et Chicago, pour les offrir aux touristes sur internet. La multinationale reçoit environ 825 000 visiteurs par année pour un chiffre d'affaires de 330 millions de dollars canadiens en 2019.

François Legault attribue cette importante annonce à sa mission d'affaires en Californie en décembre 2019.

«Deux jeunes qui ont commencé leur "business" à Montréal et qui l'ont déménagée à San Francisco. Ça m'a fait mal au coeur. La première question que je leur ai demandée c'est qu'est-ce que je pouvais faire pour ramener une partie de cette entreprise-là à Montréal? C'est à ce moment-là que les discussions ont commencé.» - François Legault

Hospitalité Sonder Canada emploie déjà une centaine de personnes à Montréal pour un total de 700 employés à travers le monde. L'équivalent d'Amazon dans le marché de la location d'appartements doublera l'ensemble de son personnel d'ici 2025.

Investissement Québec injectera 30 millions de dollars dans le projet sous forme de prêt.