IMMOBILIER : Une maison unifamiliale est vendue 8M$ à Montréal

Un domaine ayant appartenu à l'ex-premier ministre Sir John Abbot a été vendu 8 million$ ce qui en fait le prix le plus élevé jusqu'à maintenant en 2021 pour une maison unifamiliale à Montréal.

La somptueuse résidence datant de 1861, située aux abords du lac des Deux-Montagnes à Senneville dans l'ouest de la métropole, comporte pas moins de 20 pièces. Étonnamment, elle a été vendue sous le prix fixé initialement soit 9M$, puisqu'elle nécessite d'importants travaux évalués à plusieurs millions de dollars.

Le domaine a été vendu par le courtier Joseph Montanaro qui compte parmi ses clients la chanteuse Céline Dion et le joueur de hockey P.K. Subban. Dans cette entrevue, il nous parle de la surenchère actuelle et des étonnantes concessions bien souvent faites par les acheteurs en quête d'une propriété.

Un marché en pleine ébullition

Comme dans les autres catégories de propriétés, le marché des résidences de luxe est en pleine ébullition. Les ventes de maisons de plus de 500 000$ ont explosé de 65.9% en février, comparativement à la même période de 2020. Au même moment, les ventes de maisons de 250 000$ à 500 000$ ont bondi de 51.6%, révèlent les données du Registre foncier du Québec.

Registre foncier du Québec

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît la plus forte croissance des ventes dans la catégorie «Plus de 500 000 $» avec une hausse de 260 %.

Le volume de transactions immobilières de février 2021 est le plus haut enregistré depuis les six dernières années. C'est dans les Laurentides (88.9%), dans Lanaudière (77.3%) et en Estrie (70%) où le plus grand nombre de transactions ont été conclues.

Parmi les propriétés à vendre au Québec présentement il y a celle-ci située dans le quartier Westmount à Montréal. Elle est à vous pour seulement....30.8 M$ !

Realtor.ca/Cette luxueuse résidence de Montréal comporte 8 chambres à coucher et...15 salles de bain !