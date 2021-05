Le palais de justice de Roberval ravagé par un incendie

Un incendie majeur a ravagé le palais de justice de Roberval au Saguenay–Lac-Saint-Jean, hier soir. Les secours ont été appelés à intervenir dans le bâtiment patrimonial vers 19 h 30.

Heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur.

Un large périmètre de sécurité a été érigé et plusieurs édifices adjacents ont été évacués, par précaution et pour faciliter le travail des pompiers. Les services incendies de St-Félicien et de Mashteuiatsh ont d'ailleurs été appelés en renfort afin de combattre le brasier.

Le palais de justice faisait l’objet de rénovations majeures depuis plusieurs mois. La section plus ancienne du bâtiment ainsi que la nouvelle partie ont été gravement touchées par l’incendie.

Facebook - Guerline Soliane

Dimanche matin, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a confié avoir appris avec stupeur la nouvelle, se réjouissant toutefois que personne n'ait été blessé. Il a remercié les pompiers et les services d’urgences pour leur travail exceptionnel et a abordé la suite.

2/2 Nous savons à quel point ce projet était important pour la communauté et nous partageons la tristesse des citoyens. Je m’entretiendrai auj avec les responsables locaux afin de planifier la suite des événements. Mais chose certaine, nous avons l’intention de reconstruire. — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) May 9, 2021

De nombreuses réactions

L’événement a semé la consternation dans la communauté. Plusieurs citoyens se sont d'ailleurs déplacés sur les lieux pour assister à la scène.

Le maire de Roberval, Sabin Côté, a lui aussi réagit sur les réseaux sociaux.

Nancy Guillemette, députée de Roberval, s’est également prononcée sur cette triste scène.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, s’est désolé que ce projet de 66 millions de dollars s’envole en fumée.

Capture d'écran - Twitter de Sylvain Gaudreault

Avec la collaboration de Laurence Pellerin-Patenaude, journaliste Noovo Info