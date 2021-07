Impressionnante saisie de stupéfiants à Montréal

Quelque 11 kg de cocaïne et 18 kg de méthamphétamine pure ont été saisi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. À titre comparatif, ces 29 kilos de drogues sont l'équivalent du poids de 8 briques pleines.

C'est à la mi-juin que les enquêteurs de la Section du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal ont mis la main sur les stupéfiants au moment de l'arrestation de Simon Ouimette. Le suspect de 36 ans aurait utilisé son logement de l'avenue Baconsfield comme cache.

SPVM

En plus des stupéfiants, les policiers ont saisi plus de 80 000 $ en argent comptant ainsi que différentes quantités de speed, de Xanax et de GHB.

Simon Ouimette demeure détenu pour la suite des procédures. Il a déjà comparu au palais de justice de Montréal et fait face à plusieurs chefs d’accusation liés à la possession et au trafic de drogue.