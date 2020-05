Incendie suspect à Saint-Léonard

Un incendie suspect a endommagé six véhicules stationnés à l'angle des rues Creusot et Magloire dans le secteur industriel de l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal.

Un appel au 911 a été logé vers 23h hier soir. Le feu aurait été allumé dans deux remorqueuses pour se répandre à quatre autres véhicules.

L'enquête a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal.

Voyez les images captées par notre patrouilleur de nuit, Cosmo Santamaria :

Police looking for suspect(s) after throwing multiple "fire bombs" at multiple towing trucks in St-Leonard. Creusot and Magloire street is closed for investigation. @CTVMontreal pic.twitter.com/Xg2lcG78JM