Incident au Mont-Saint-Anne: la télécabine reprend du service dimanche

Bonne nouvelle en ce début de semaine de relâche pour les skieurs qui prévoyaient aller profiter du Mont-Saint-Anne, dans la région de Québec.

La télécabine reprendra du service à 8h30 ce matin, une semaine après un arrêt d'urgence des gondoles, qui a fait 21 blessés.

La station de ski a partagé les conclusions de ses inspections sur Facebook. Elle indique que l'accident n'était pas dû à un bris d’équipement, ni à une intervention humaine ou une erreur opérationnelle.

L'arrêt brusque aurait plutôt été causé par « une variation de tension sur l'alimentation électrique en amont de la station, ce qui a provoqué un ralentissement du moteur et une oscillation anormale du câble de la remontée. »

Le frein d'urgence a été déclenché comme prévu, ce qui a mené à l'arrêt de la télécabine.

Des inspections et tests ont été effectués sur les équipements et tout est conforme et sécuritaire selon les normes de la Régie du bâtiment, qui a donné son feu vert pour la réouverture.