INSOLITE: Il charme le net et une fille en quarantaine

Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour trouver l'amour en quarantaine? Le photographe Jeremy Cohen est allé jusqu'à sortir dans une bulle de plastique pour obtenir un rendez-vous avec une voisine qu'il trouvait charmante. Leur histoire fait présentement le tour d'internet.

Tout a commencé le 22 mars après les mesures de confinement à New York pour contrer la propagation du coronavirus. Jeremy Cohen regarde la ville de son balcon de Brooklyn lorsqu'il aperçoit une fille dansant sur le toit de son édifice de l'autre côté de la rue.

C'est alors qu'il lui vient l'idée de lui envoyer son numéro de téléphone par drone. Il filme tout le processus pour le publier ensuite sur Tik Tok et Instagram. Sa vidéo a été vue à plus de 5 millions de reprises auprès des internautes et ce n'était que le début.