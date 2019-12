INSOLITE : Le chien licorne a trouvé une famille!

Le chien licorne qui a fait sensation sur le web le mois dernier s'est trouvé une famille! Le petit golden retriever, dont la photo a fait le tour de la toile en raison de sa queue miniature au milieu du front, va finalement rester auprès de celle qui l'a sauvé.

Rochelle Steffen, fondatrice de Mac's Mission, un refuge pour animaux aux États-Unis, a sauvé ce chiot du froid, dans le sud-est du Missouri, en novembre.

Elle l'a ensuite mis en adoption sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont démontré de l'intérêt, le refuge a reçu plus de 300 offres. Malheureusement, le chiot baptisé affectueusement Narwhal the Little Magical Furry Unicorn (Narval la Petite Licorne Furieuse Magique) a également fait l'objet de menaces de mort.

C'est pour cette raison, et aussi car elle est complètement tombée sous le charme de sa personnalité, que Mme Steffen a décidé de garder la petite boule de poils auprès d'elle. Elle craignait qu'il soit adopté par des gens mal intentionnés. Elle ne s'imaginait plus vivre sans lui.

Malgré son anomalie génétique, le chiot est en parfaite santé! Il continue de charmer le web, grâce aux nombreuses photos et vidéos que sa maîtresse met sur la page Facebook de Mac's Mission.