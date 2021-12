INSOLITE: un chanteur adopte la grenouille trouvée dans sa salade

Certains animaux nous font craquer, au point où il est difficile de s'en départir. Ç'a été le cas d'une la petite grenouille pour un chanteur américain.

Simon Curtis a découvert la reinette dans la barquette de laitue romaine qu’il avait achetée au supermarché la semaine dernière. L'image du minuscule batracien au fond du plat de plastique à côté d'une feuille de salade a conquis les quelque 52 000 abonnées Twitter de l'artiste de 35 ans.

Il l'a baptisé Tony.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv