INSOLITE: Un monolithe à Montréal!

La folie des monolithes a atteint Montréal!

Après l'Utah, la Roumanie et l'Angleterre, une structure de métal est apparue aujourd'hui dans l'ouest de l'île. Le monolithe a été installé près des rues Sherbrooke et Melrose dans Notre-Dame-de-Grâce.

L'équipe de Bell Média a pu confirmer sa présence.

CTV News Montréal

Comme tous ceux qui sont apparus un peu partout à travers le monde, on ignore qui l'a installé à cet endroit et s'il disparaîtra dans les prochaines heures!

Des monolithes ailleurs au Québec

Un monolithe a aussi été découvert mercredi matin, sur le terrain du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Rapidement, les employés ont retiré l'objet de 2,5 mètres de haut pour éviter d'attirer les curieux et de créer des attroupements.

Personne n'a revendiqué la fabrication et l'installation du monolithe fait de tôles de métal et d'une base en bois. La direction du sanctuaire prend l'histoire avec un grain de sel et préfère en rire.

Un monolithe a aussi fait son apparition devant l'Assemblée nationale à Québec plus tôt ce mois-ci.

Toutefois, il n'y a pas de grand mystère entourant cette structure de métal puisque la Fédération du personnel de soutien scolaire a revendiqué son installation. Le syndicat comparait la provenance nébuleuse des monolithes à la volonté du gouvernement Legault de conclure les négociations entourant une nouvelle convention collective.

Une structure de métal est aussi apparue à Pinawa au Manitoba le 6 décembre dernier.